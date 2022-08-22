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Araba alacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi: Tek araçtan 50 bin lira!

22.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araba alacaklara önemli uyarı geldi. Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor. Kapora dolandırıcılığının arttığını söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Araba alacaklar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi: Tek araçtan 50 bin lira!

Dolandırıcılar bu kez araç sahibi olmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerinde bulunan araçlar oldu. Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.
YÜZDE 20 AŞAĞIYA GÖSTEREREK İLANA

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"BU YÖNTEMLE 50 BİN TL KAPORA ALMIŞLAR"

Kapora dolandırıcılığı yönteminin ciddi şekilde arttığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Dolandırıcılar kapora olarak hatırı sayılır paralar istiyor. Örnek verecek olursak piyasa değeri ve piyasada satış hızı yüksek olan internet üzerindeki herhangi bir aracı, kendi ilan sayfalarında yüzde 20 aşağıya göstererek ilana koyuyorlar. İnsanlar dolandırıcılara telefon ettiğinde, dolandırıcı ‘Ev aldım, arazi alıyorum, kendi aradığım aracı buldum, onun için ucuza satıyorum’ gibi ifadeler kullanarak vatandaşlardan kapora topluyor. mübalağa etmiyorum, bir günde 30-40 kişiden kapora alıyorlar. Bir arkadaşımın aracından bu yöntemle 50 bin TL kapora almışlar. Bu adamlar 3 gün sonra piyasadan kayboluyorlar telefonları kapalı, oysaki öyle bir araba zaten yok. Ucuz araba alacağız diye insanlar kesinlikle kapora göndermesinler" dedi.

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"ARAÇ GERÇEK DEĞERİ KADAR KAPARO TOPLAYIP KAÇIYORLAR"

Yakın bir arkadaşının başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan Batı, "Düzce’de otomotiv sektöründe olan Murat ismindeki bir arkadaşımın kendi intranet sayfasında satışta olan bir aracını, dolandırıcı yine aynı ilandaki fotoğrafları kullanarak, başka bir sayfa aracı yüzde 20 aşağıya koyuyor. Vatandaşın bir tanesinden 'Acele ve ivedi satacağım' diye 50 bin TL kapora alıyor ve ertesi gün kayboluyor. Bu 1 kişiden aldığı para düşünün akşama kadar kaç kişiyi aradı ve kaç kişiden kapora aldı. Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar araçları görmeden bütün kontrolleri yapmadan, satıcılarla parasal ilişkilere girmesin. Halkımızın bir kısmında bir malı ucuz değerinin altında alabilmek gibi bir yanılgı var. Her malın değerini sahibi aşağı yukarı bilir. Dolandırıcılar kendilerini asker, sağlık görevlisi, yargı mensubu olarak tanıtıp ‘Ben villa veya daire buldum, ucuza alıyorum. Ondan edeceğim kar, arabadan edeceğim zararı karşılıyor. Bu nedenle ucuza veriyorum' gibi cümleler kullanıyorlar. Vatandaşlarımız asla bunlara inanmasın, tedbirli ve kontrollü para ilişkisine girsinler" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil dolandırıcı
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