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Araba fiyatına kurbanlıklar! Tüm gözler pazarın en büyüğü 'Bulut'un üzerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 09:28 | Son Güncelleme

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 18 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı.

Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.

Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor.

'BULUT' İSİMLİ BOĞA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 100 kilogramlık “Bulut” isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor.

Tonluk boğaların satıcıları ise tonluk boğaları yetiştirmek için yıllarını verdiklerini ifade ederek hayvanlarının alıcı bulmasını beklediklerini söylediler.

(İHA)

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