Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yükseltildi

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlendiği limitler yeniden düzenlendi. Buna göre daha önce 50 bin TL ve altındaki kredi kartlarında asgari ödeme tutarı limit eşiği yüzde 20 olarak uygulanıyordu. Bu eşik limiti yeni düzenlemeyle 100 bin TL'ye kadar yükseltildi.

100 BİN TL VE ÜSTÜ İÇİN ORAN YÜZDE 40

100 bin TL’nin üzerindeki kredi kartlarında ise asgari ödeme oranı yüzde 40 olacak.

Böylece 100 bin TL’ye kadar olan kart limitlerinde yüzde 20’lik asgari ödeme oranı korunurken, daha yüksek limitli kredi kartlarında yüzde 40'lık oran uygulanacak.