Araba fiyatına satılıyor! Eskiden herkesin evinde vardı... 1 milyon TL'ye bile var 'Çok ucuza almıştım, nerede satılıyorsa toplayıp götüreyim'

İlan siteleri 1980'li, 90'lı yılların perdeleri ile doldu. Anneannelerin, babaannelerin evlerini süsleyen desenli perdeler satışa çıkarılıyor. Ancak eskiden herkesin evlerde görmeye alışık olduğu o perdeler, satışa konuldukları fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte vatandaşların ve antikacıların o ilanlara yorumları...

"HEPİMİZİN EVİNDE VARDI"

Show Haber'de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan vatandaşlar "Bu perdeleri hatırlar mısınız?" sorusuna "Ben de çok kullandım", "Hepimizin evinde vardı", "Modaydı, kullanmıştık", "Gençlik yıllarımda gelinlik perdelerim onlardandı", "Babaannemin evinde vardı bunlardan" yanıtını verdi.

80'li 90'lı yıllarda hemen hemen her evde bulunan o perdeleri hatırlarsınız. Artık babaannelerin, anneannelerin nostalji perdesi oldu ama o nostalji bugün bir araba parası.

"ÇOK UYGUN FİYATLARDA ALMIŞTIK O ZAMAN"

Vatandaşlar "Korkunç, serbest piyasadan olsa gerek bu yani", "Yani saçmalık benim için", "Biz onları kullandık, hem de çok uygun fiyatlarda almıştık o zaman", "Eski şu an tarz olduğu için abartılıyor diye düşünüyorum", "Orayı göster bize nerede satılıyorsa ben toplayayım götüreyim oraya" yorumunu yaptı.

100 BİN TL'YE SATAN DA VAR 1 MİLYON TL'YE SATAN DA

İlan sitelerinde bu perdeleri 100 bin TL'ye satan da var, 1 milyon TL'ye satan da. Bunu duyan vatandaşlar "Vermem", "Çok fazla yani böyle eski bir şeye değmez bence", "Belki ağır nostalji hastası 90 yaşında dedem falan verir anca o da yani eve arabayı satıp alır", "Yok ki şimdi para yok olsa tarihi eser olarak alıp atarsın", "Bir değeri varsa ayrı konu ama çok saçma bu kadar fiyatlar" değerlendirmesinde bulundu.

ANTİKACILARDAN 'BOŞA HAYALE KAPILMAYIN' YORUMU

Ancak antikacılar sosyal medyanın konuştuğu bu perdeler için 'Yok öyle bir şey, boşa hayale kapılmayın' diyor. Vatandaşlar da "Gerek yok bu tarz şeylere bu kadar para vermeye, millet fırsat biliyor sonra" ifadelerini kullandı.