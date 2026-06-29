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Araba parası gibi hesap geldi! Alaçatı'daki adisyon gündem oldu

İzmir'in gözde tatil noktalarından Alaçatı'da bir eğlence mekanında ödenen hesap, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Mekandaki bir müşteriye gelen 870 bin 150 TL tutarındaki adisyonu gören şaştı kaldı. Sadece içilen içkinin bedeli 851 bin TL.

Araba parası gibi hesap geldi! Alaçatı'daki adisyon gündem oldu
Devrim Karadağ

Türkiye'nin en popüler yaz destinasyonları arasında yer alan Çeşme'ye bağlı Alaçatı'da sezonun hareketlenmesiyle birlikte fiyatlar yeniden tartışma konusu oldu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON TL'LİK HESAP GELDİ

Hafta sonu bir grup tarafından ziyaret edilen işletmede kesilen faturanın yaklaşık 1 milyon liraya yaklaşması dikkat çekti.

Araba parası gibi hesap geldi! Alaçatı daki adisyon gündem oldu 1

851 BİN TL'LİK İÇKİ

Sosyal medya üzerinden paylaşılan adisyon görüntüsünde, toplam tutarın büyük bölümünü alkollü içeceklerin oluşturduğu görüldü. Hesapta yalnızca içki kaleminin 851 bin 800 TL olduğu belirtildi.

Araba parası gibi hesap geldi! Alaçatı daki adisyon gündem oldu 2

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, lüks eğlence mekanlarında bu seviyedeki harcamaların şaşırtıcı olmadığını savunurken, bazıları ise ortaya çıkan rakamı "fahiş" ve "gerçek dışı" olarak değerlendirdi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle gözde turizm merkezlerinde artan fiyatlar bir kez daha kamuoyunun gündemine taşınmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alaçatı çeşme hesap
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