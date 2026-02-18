FİNANS

Arabasını altın karşılığı satışa çıkardı '40 gram veren var ama ısrar ediyorum'

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ticaretle uğraşan Ferdi Tığ 2012 model aracını 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. Tığ "Ben bu araca 350,400 bin TL desem alıcısı zor çıkar ve pazarlık yaparlar. Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur" dedi. Devamında Tığ "Arkadaşlar arasında 30 gram 40 gram veren arkadaşlar var ancak ben 50 gramda ısrar ediyorum belki küçük bir indirim yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aracını satılığa çıkaran vatandaş, nakit para yerine ödeme yöntemi olarak altını tercih etti. Aracına 50 gram altın değer biçen araç sahibi, aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını belirten Tığ şu ifadeleri kullandı:

"350-400 BİN TL DESEM ALICISI ZOR ÇIKAR VE PAZARLIK YAPARLAR"

"Aracımı satıyorum bunu sosyal medyada da paylaştım son zamanlarda altın oldukça gündemde ben bu araca 350,400 bin TL desem alıcısı zor çıkar ve pazarlık yaparlar.

Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur.

Aracımı baştan aşağı yeniledim hiçbir kusuru yok aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım aracıma son derece güveniyorum.

Arkadaşlar arasında 30 gram 40 gram veren arkadaşlar var ancak ben 50 gramda ısrar ediyorum belki küçük bir indirim yapabilirim."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

