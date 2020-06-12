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Araç almak isteyenler banka ve noterlerde kuyruk oluşturdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının uygun kredi imkanını fırsat bilenler, otomotiv sektörüne yöneldi. Antalya'da sıfır araçların satış yerlerinde tüketici trafiği 4 kat artarken, noterler önünde devir işlemleri için sıra bekleyenlerin yoğunluk oluşturduğu dikkat çekti.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için 'konut kredisi', 'taşıt kredisi', 'sosyal hayatı destek' ve 'tatil destek' olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi. Kamu bankaları, vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla kredi paketinin başvurularını kabul etmeye başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabiliyor. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulurken, taşıt kredisi için de uygun kredi imkanları mevcut. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar için aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak vatandaşlar ise yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanabiliyor.

TURİZM KENTİNDE HAREKETLİLİK

Kredi oranlarının uygunluğu sebebiyle turizmin başkenti Antalya'da hem otomobil hem de konut sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşların büyük oranda taşıt kampanyasından faydalandığı dikkati çekerken, noterlerin ve tapu kadastro müdürlüğü önünde sıra bekleyenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Satış yerlerinde yoğunluğun bir anda arttığını anlatan bir otomotiv bayisinin Satış Müdürü Serdar Kap, kredi faiz oranlarının sektöre hareketlilik getirdiğini söyledi. Sıfır araç showroomunda yüzde 300 oranında artış gördüklerini anlatan Kap, “Bankalarla rekabet edebilmek adına distribütör firmaları da kendi faizlerini indirdi. Vatandaşlar hem arayıp hem de gelip otomobilleri görüyor. Ortalama yüzde 300 oranında trafiğimiz arttı. Nisan ayı en kötü ayımızdı. Daha öncesinde soran çoktu ama şu anda buraya gelenlerin yüzde 40'ı otomobili satın alıyor" dedi.

Müşterilerin ilk olarak otomobilin özelliklerinden çok fiyatını sorduğunu kaydeden Kap, “Kamu bankalarının sağladığı uygun kredileri soruyorlar. Dizel araç soruluyor. Donanım seçeneğine göre fiyat artıyor. 'Alımını şimdi yap ödemeye gelecek yıl başla' kampanyamız da var" diye konuştu.

Noter önünde sırada bekleyen Taner Karasu, ikinci el otomobil aldığını anlattı. Bankadan sabah erken saatlerde kredi çekip istediği aracın ikinci elini aldığını kaydeden Karasu, uygun olması nedeniyle 70 bin liralık kredi kullanarak 83 bin liraya otomobil aldığını ifade etti.

Otomobil satan galerici Enes Bayer ise kredi imkanlarının uygun olması nedeniyle galerilerde hareketlilik yaşandığını söyledi. İşlerinin yüzde 50 arttığını, sabah erken saatlerde 2007 model bir otomobil sattığını anlatan Bayer, “Ticari bir araçtı. 65 bin liraya satıldı. 60 bin lira kredi çekti. Noterden devrini yapacağız" dedi.

Bir başka galerici Ziya Hazer ise ikinci elde hareketliliğin beklenenin üzerinde olduğunu, kendi işlerinin yüzde 20 oranında arttığını, 120 bin liraya otomobil sattığını kaydetti.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
alın alın ah devletim neden bu insanları böyle borca koyuyorsun ilerdeki cıkan sorunları mesuliyeti senin üzerinde akıllı olalım ödeyemecegimiz borlara girmeyelim lütfen
Hayret vallahi. İnsanlar borçla yaşamaya alışmışlar.Kredi borç demek. Otomobile binmesen olmaz mı ? Borçla binilen otoda nasıl rahat edeceksiniz. Bu borç ödenirken ,ölüm,hastalık,iş kaybı ,binbir çeşit dünya hali var.Hiç mi düşünmez insanoğlu bu olasılıkları. Demek bu millet bu pahalılığı,bu yaşantıyı hakkediyor. Yazık
Ula araba durduğu yerde para yer...Sigorta kasko bandrol muayene otopark vs vs... Gidin ev alın karlı çıkın
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