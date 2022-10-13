Araç almak isteyenler dikkat! 'Fiyatlar fırladı otomobil almak hayal mi oldu?' diyenleri şaşırtan gelişme: İşte 2022 Ekim otomobil fiyatları!

Otomobilde ÖTV hazırlığı konuşulurken Citroen, Opel ve Peugeot'nun kampanyaları vatandaşların dikkatini çekti. Bu 3 firmanın yaptığı kampanya araç almayı düşünen kişiler tarafından merak konusu oldu. Opel, ekim boyunca binek ve ticari araçlarında sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor. Peugeot ise bu aya özel olmak koşuluyla SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçeneklerini sunmaya başladı. Fransız devi Citroen ise otomobil sahibi olmak isteyenler için özel kredi fırsatlarını hayata geçirdi. İşte 2022'nin Ekim ayına özel otomobil fiyatları...

OTOMOBİL PİYASASINDA 'ÖTV' NÖBETİ!

Otomobil fiyatlarının artması sebebiyle şu sıralar ÖTV indirimi konusu gündemdeki yerini koruyor. Twitter'da yer alan iddialar sonrası otomobil sektörü, ÖTV'siz araç veya ilk arabada ÖTV indirimi gibi büyük beklentilere girdi.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Şu an için gündem matrah artırımı ile verginin aşağı çekilmesi.

2022 EKİM GÜNCEL OTOMOBİL FİYATLARI

Enflasyondaki artış sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar vatandaşı zor durumda bırakırken otomobil piyasası da bundan nasibini aldı. Otomobil fiyatlarındaki artış dudak uçuklatan rakamlara vardı. Öte yandan birçok kişi Ekim ayı güncel otomobil fiyatlarını da yakından takip ediyor.

OPEL'DEN BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARDA KAMPANYA

Alman markası Opel, yeni Opel Astra'nın otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin lira için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi ya da 120 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa çıkarıyor.

Yeni Opel Grandland ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi ya da 170 bin lira için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla showroom’larda yerini aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, POLİS, ASKER VE ÖĞETMENLERE ÖZEL EK İNDİRİM FIRSATI

Öte yandan Opel Mokka da 120 bin lira için 12 ay vade sıfır faizli kredi ya da 150 bin lira için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 794 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla showroom'larda yerini aldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre; sağlık çalışanları, polis, asker, öğretmen ya da avukat mesleğini icra edenlere ya da bu meslekteki kişilerin birinci dereceden yakını olanlara özel ek indirim fırsatları sunuluyor.

Ticari araç almayı düşünenler için Opel Combo Life 488 bin 900 liradan, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma Combo Cargo’ya ise 381 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

PEGOUT'TAN SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Fransız otomobil, bisiklet ve motosiklet markası Pegout ise SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde sıfır faizli kredi seçeneklerini sunuyıor.

Peugeot 308, 120 bin lira için 12 ay sıfır faizli ya da 150 bin lira için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuldu.

Öte yandan SUV 2008 modeli 100 bin lira için 15 ay vadeli sıfır faizli ya da 150 bin lira için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyayla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

TİCARİ ARAÇLARDA SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

Peugeot'un hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van 100 bin liraya kadar 15 ay sıfır faizli ya da 140 bin liraya kadar 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle Ekim ayı boyunca satışa sunuluyor.

CİTROEN'DEN EKİM KAMPANYASI

Fransız otomobil üreticisi Citroen Ekim ayı kampanyasını duyurdu. Firmanın C3 modelinin “Shine Business” ve “Shine” versiyonları ile C3 Aircross SUV ve C4 modeli dikkat çekiyor.

Citroen; C3 modelinin “Shine Business” ve “Shine” versiyonlarına ilişkin kampanyayı duyurdu. Araçlar 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa çıkarıldı. Öte yandan Citroen C3 Aircross SUV modeline 80 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanı ya da 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor.

Ayrıca takasa araç verecek araç sahipleri için 30 bin TL takas desteğine ek 200 bin lira için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4 modeli ise 80 bin lira için 12 ay ve 0 faizli kredi ya da 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi imkanıyla sahibini bekliyor. Citroen C5 Aircross SUV modeli ise 170 bin lira için 12 ay ve 0 faizli kredi ya da 240 bin lira için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin lira takas desteğiyle dikkat çekiyor.

Öte yandan Citroen Berlingo Kombi ise 120 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ya da 150 bin lira için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle showroomlarda sahibini bekliyor.

