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Araç kiralayacaklar dikkat! Kara liste uyarısı geldi!

20.01.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, araç kiralama sektöründe kullanılan “kara liste” uygulamaları konusunda işlem yapabileceği uyarısında bulundu

Araç kiralayacaklar dikkat! Kara liste uyarısı geldi!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu(KVKK), araç kiralama sektöründeki kara liste uygulaması hakkında ilke kararını yayımladı. KVKK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlamlandı.

Kararda araç kiralama sektöründe kara liste uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde, söz konusu veriler üzerinde hakimiyeti bulunan araç kiralama şirketlerinin yazılım şirketleri ile ortak veri sorumlusu olarak değerlendirilecekleri ifade edildi.

Ayrıca kurul hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğine, söz konusu önlemleri almaksızın ve Kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiğini açıkladı.


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