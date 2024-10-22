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Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilmesi için ihaleye çıktı!

22.10.2024 12:13
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurunun ayrıntıları ise belli oldu. işte detaylar...

Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilmesi için ihaleye çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), iki bölge halinde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale gerçekleştirecek. İdarenin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1'inci Bölge ve 2'nci Bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri, ilgili kanun çerçevesinde, işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi kapsamında imtiyaz hakkı verilmesi suretiyle 20 yıl süreyle özelleştirilecek.

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ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Bölge başına ihale şartname bedeli 750 bin lira, geçici teminat bedeli ise 15 milyon dolar olarak belirlendi. İhaleler için son teklifi verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak duyuruldu.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye teklif verecek isteklilerin en az 5 yıl süreyle araç muayene sektöründe işletici veya alt işletici olarak faaliyet göstermiş olması ve 5 yıllık bir periyot içinde en az toplam 1 milyon aracın muayene işlemini gerçekleştirdiğini tevsik eden belgeyi idareye sunması gerekiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ihale araç muayene istasyonu
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