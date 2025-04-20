Araç muayene istasyonunda kredi kartı geçer mi? Araç muayene istasyonunda kredi kartı ile ödeme yapılır mı?

TÜVTÜRK, araçların vize muayeneleri ve emisyon gazı ölçümleri gibi faaliyetleri uluslararası standartlarda gerçekleştiren bir kuruluştur. Bu kuruluş bünyesinde hizmet sunan istasyonlarda hangi yöntemlerle ödeme yapılabildiği ise merak konusudur. Periyodik araç muayenesi için randevu aldığı TÜVTÜRK istasyonuna gidecek olan bireylerin yalnızca nakit para bulundurmaları zorunlu değildir. Çünkü bu istasyonlarda alternatif ödeme yöntemlerinden yararlanılması mümkündür. Buna ek olarak, TÜVTÜRK istasyonlarında tamamlanan işlemler için araç muayenesi ücreti haricinde herhangi bir komisyon bedelinin alınmadığı da belirtilir.

Araç muayene istasyonunda kredi kartı geçer mi?

Türkiye’de periyodik araç muayenesi konusunda yetki sahibi olan ve aktif bir şekilde görev alan tek kuruluş TÜVTÜRK’tür. Bu kuruluşun hem araç hem de trafik güvenliğine katkıda bulunan ve uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmetinden belirli bir ücret karşılığında yararlanılır.

Vatandaşlar, egzoz gazı emisyon ölçümü ve periyodik araç muayenesi yaptıracakları zaman “Araç muayene istasyonunda kredi kartı ile ödeme yapılır mı?” sorusuna yanıt bulmaya çalışır. Nitekim günümüzde birçok alanda kullanılan kredi kartları, finansal işlemlerin nakit gereksinimi olmadan tamamlanmasını sağlar. Bu bağlamda TÜVTÜRK tarafından sunulan resmi açıklamalara göre ilgili kuruluş bünyesinde hizmet sunan tüm istasyonlarda kredi kartının geçerli olduğu söylenmelidir.

Araç muayene istasyonunda kredi kartı ile ödemede komisyon alınır mı?

TÜVTÜRK istasyonlarında nakit paranın yanı sıra kredi ve banka kartları ile de ödeme yapılabilir. Bu noktada nakit parası bulunmayan ve periyodik araç muayenesi gibi hizmetlerden yararlanmak için kredi kartını kullanmak isteyen kişiler ise komisyon ücretlerini merak eder. Söz edilen araştırmanın temel nedeni, birçok kurumda kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemler için belirli bir tutarda komisyon ödemesinin alındığı durumların mevcut olmasıdır. Ancak TÜVTÜRK tarafından yapılan basın açıklamasında, TÜVTÜRK olarak araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmadığı belirtilmiştir. Yani araç muayene istasyonlarındaki hizmetler için TÜVTÜRK'ün kredi kartı komisyon bedeli adı altında herhangi bir ek ücret talep etmediği belirtilmiştir.

Ancak kuruluş tarafından sunulan resmi ve güncel bilgilere göre, kredi kartı ya da banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilere tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir.

Yani açıklamaya bakarak araç muayene ücreti ödemesinde alternatif yöntemler kullanıldığında TÜVTÜRK tarafından alınan herhangi bir ek ücret, ek bir komisyon masrafıyla karşılaşılmadığı söylenmelidir. Ancak kurumun açıklamasına göre ilgili işlemde hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edildiği belirtilmelidir. Dolayısıyla “Araç muayene istasyonunda kredi kartı ile ödemede komisyon ücreti ne kadar?” sorusunun yanıtı da “İlgili işlem için TÜVTÜRK herhangi bir ek ücret talep etmez. Ancak hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir.” şeklinde aktarılmalıdır.