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Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! İkinci el otomobil satışında bu detaya dikkat! 126 bin TL’lik fatura eski sahibine çıktı…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
10.01.2025 08:28
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Taraflar arasında ikinci el bir araç satışı gerçekleşti ve iddiaya göre iki ay sonra motorunda bir arıza ortaya çıktı. Otomobilin yeni sahibi de aracı aldığı kişiyi sorumlu tuttu ve 126 bin liralık icra tebligatı gönderdi. Peki eski sahibi araçta meydana gelen arızadan mesul mü? İşte bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var…

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! İkinci el otomobil satışında bu detaya dikkat! 126 bin TL’lik fatura eski sahibine çıktı…

Devir teslim yapıldı, ikinci el araç yeni sahibini buldu ve sonradan çıkan arıza yüzünden de taraflar ters düştü. ‘Araç satıcısı sattığı araçtan mesul müdür?’ sorusuna çok sayıda kişi farklı yanıtlar veriyor ‘bence mesul değildir diyen de var ‘satıcı sattığı araçtan mesuldür’ diyen de var. Peki noter devrinden sonra araçtan kim sorumlu? İşte araç satışında herkesin bilmesi gereken o detaylar…

Alıcı arabayı alırken ekspertiz yaptırdı ancak 2 ay sonra motorunda ciddi bir arıza çıktı. Yeni sahibi de satıcıya ayıplı mal sattığı gerekçesiyle 126 bin liralık icra tebligatı gönderdi. Noter devri sırasında düşülen notun ortaya çıkmasıyla ise işin rengi değişti. O kağıtta ekspertiz yapılmadı yazıyordu.

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Birçok araç sahibi bu durumu şöyle biliyor; ‘satış yapıldıktan sonra sattığım arabanın başına bir şey gelirse o beni ilgilendirmez. Çünkü satmışım, sağlam diye de karşı taraf almış’ ancak detaylarda öyle denmiyor. Öyle bir detay var ki son derece önemli.

Olayı somut örnekle gösterecek olursak noterde karşımızda bir araç satış sözleşmesi var. Alıcıyla satıcı bakın nasıl bir not düşmüş; “taraflar ekspertiz raporunun bulunmadığını satışın yapılmasını ve bu nedenle noteri sorumlu tutamayacaklarını belirtir” yani bu araç satılmış alıcıyla satıcı noterde ekspertiz raporu olmadığını da bu cümlelerle net şekilde ifade etmiş.

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NOTERDEKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bakırköy 24.Noteri Başkatibi Ahmet Onat konu ile ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “8 yaş üstü ve 160 bin kilometrenin üzerinde ise expertiz raporu ibrazı zorunluluğu yok. Ekspertiz raporumuz yoktur diye bir beyanları varsa bunu sözleşmeye ekspertiz raporunu beyan etmedik. Aracın kilometresi şudur diye beyanlarını alarak bunu sözleşmeye işliyoruz” şeklinde konuştu.

“EKSPER BEYANI YOKSA SORUMLUDUR”

İleri Sürüş Teknikleri uzmanı Serkan Cabus da bu durumla ilgili eğer bir ekspertiz beyanı yapmadıysa satıcının sorumlu olduğunu belirterek “Bu araçla ilgili geçmiş olan tamir masraflarını tamirle ilgili kaza geçmişini aracı sattığı kişiye bilgilendirmek zorundadır” dedi.

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“EKSPER RAPORU VARSA HEM SATICI HEM DE EKSPER SORUMLU”

Avukat Nur Nihal Taylan da açıklamasında “Eksper incelemesinde incelenip de raporda yer almayan bazı kusurlar varsa araçta bu kusurlardan da noter satışından sonra da hem satıcı hem de eksper sorumlu olacaktır. Alıcı ayıbı görür görmez araçtaki derhal satıcıya veya ekspere bildirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Araç devri sırasında ekspertiz raporu mutlaka beyan edilmeli. Ekspertize göre güvenerek araç aldığından dolayı aradan da 2 ay bir zaman geçtiğinden dolayı burada sorumlu olan kişi ekspertiz firması olur.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Noter Otomobil ikinci el araba ikinci el satış sözleşme
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