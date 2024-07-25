Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! MOTORİNE İNDİRİM geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi (25 Temmuz Perşembe benzin-motorin fiyatı)

Son dakika haberi: Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkilerken araç sahipleri de "Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?" haberlerini takip etmeye devam ediyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi.
Benzinde ise indirim ya da zam haberi beklenmiyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL