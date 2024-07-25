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  4. Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! MOTORİNE İNDİRİM geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi (25 Temmuz Perşembe benzin-motorin fiyatı)

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! MOTORİNE İNDİRİM geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi (25 Temmuz Perşembe benzin-motorin fiyatı)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 08:03
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Araç sahiplerini ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. ÖTV zamlarının ardından araç sahipleri akarkayıt fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceğini merak ederken bu kez indirim haberi geldi. Motorin fiyatlarındaki düşüş akaryakıt tabelalarına yansıdı. Motorine ne kadar indirim geldi, yeni fiyatlar neler? (25 Temmuz Perşembe güncel benzin motorin ve LPG fiyatları)

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi! MOTORİNE İNDİRİM geldi! 45 TL'ye yükselmişti ama tabelalar güncellendi (25 Temmuz Perşembe benzin-motorin fiyatı)

Son dakika haberi: Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkilerken araç sahipleri de "Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?" haberlerini takip etmeye devam ediyor. Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından bu kez motorinden indirim haberi geldi. Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirime gidildi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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Benzinde ise indirim ya da zam haberi beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

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İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,86 TL
Motorin litre fiyatı: 43,35 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,70 TL
Motorin litre fiyatı: 44,18 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,10 TL
Motorin litre fiyatı: 44,64 TL

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