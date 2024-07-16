Araç sahipleri dikkat! Artık e-Devlet'ten yapılabilecek: HGS kullanıcılarına plaka güncelleme hizmeti

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısında "PTTBank", "e-Apostil", "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)", "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)", "Filateli, Kişisel Pul", "PTT Kargo", "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS") ve "Telgraf" gibi birçok hizmet yer alıyor. PTBank hizmetiyle ilgili sunulan işlemler arasında "MTV Ödemesi", "Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama", "Kullanıcı işlemleri," "Araç Kilometre Sorgulama", "Su-Telefon (GSM)-Doğalgaz-Elektrik Ödemeleri", "HGS ve Havale işlemleri" bulunuyor.

E-Apostil hizmetleri kapsamında "e-Apostil başvuru", "Başvuru Belge Doğrulama" ve "Genel Başvuru" yapılabilirken, HGS alanında "Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme", "İptal Başvurusu", "Geçiş Bilgileri Sorgulama", "İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama" gibi birçok hizmet e-Devlet Kapısı'nda yer alıyor.

PLAKA GÜNCELLEME YAPILABİLECEK

Temmuz itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı.

"Kayıtlı Gönderi Takibi", "Posta Kodu Sorgulaması", "Talep Öneri Şikayet Başvurusu ve Takibi", "PTT KEP Hesabı Online Başvuru", "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma", "En Yakın PTT iş yerini sorgulama", "Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama" ve "Bireysel Ön Kabul Başvurusu" da vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya devam ediyor.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır