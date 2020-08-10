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Araç sahipleri dikkat! Benzine 15 kuruş zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine 15 kuruş zam yolda

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. Son olarak 8 Ağustos cumartesi günü motorin fiyatlarına 16 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNE 15 KURUŞ ZAM

Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzine 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yapılacak zamla birlikte İstanbul'da ortalama 5.66 TL'den satılan benzinin litresi 5.81'e yükselecek.

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