Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Sektördeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, benzinin litresi 44 kuruş zamlanacak. Söz konusu zam pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Zam haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada günün konusu oldu. Vatandaşlar art arda gelen akaryakıt zamlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Söz konusu zam gerçekleşirse benzin yeniden motorinden pahalı hale gelecek.

BENZİN VE MOTORİNE GELEN SON ZAMLAR

15 Ekim itibarıyla benzine 14 kuruşluk motorine ise 41 kuruşluk zam gelmişti. 18 Ekim'de motorine 23 kuruşluk bir zam daha gelmişti.

Bu tarihli zamlarla motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselmişti.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükselmişti.

LPG otogaza da 21 Ekim itibarıyla 22 kuruşluk zam gelmişti. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara’da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir’de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

