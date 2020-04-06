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Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında pompa fiyatına yansıyacak şekilde 15 kuruş zam bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor

Koronavirüs etkisiyle uluslar arası piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Benzine, bu gece 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

EPGİS en son 4 Nisan 2020 gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 20 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Böylece 3 gün içerisinde benzin fiyatlarında toplam zammın 35 kuruşu bulması bekleniyor.

Yapılan son fiyat değişiklikleriyle benzin ve motorin arasındaki fiyat makası açılmış, benzin fiyatları motorinden litrede 15 kuruşa yakın daha ucuz hale gelmişti. Eğer motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazsa beklenen fiyat artışıyla benzin ve motorin fiyatları kısa süreliğine eşitlenmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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