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Araç sahipleri dikkat! Bir anda ceza yiyebilirsiniz: Yola çıkmadan bunu kontrol edin...

08.08.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1 Ocak'tan bugüne 42 bin 132 çevre denetimi yaptı. Denetimlerde, doğayı kirleten 2 bin 896 tesise ve 16 deniz aracına 540 milyon 16 bin 660 lira, 1291 motorlu taşıt sahibine 5 milyon 843 bin 802 lira idari para cezası verildi.

Araç sahipleri dikkat! Bir anda ceza yiyebilirsiniz: Yola çıkmadan bunu kontrol edin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2023'ün 7 ayında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı hareket eden 2 bin 896 tesis, 16 deniz aracı ve 1291 motorlu taşıt sahibine 545 milyon 860 bin 462 lira idari para cezası uygulandı, 195 tesis de faaliyetten men edildi.

AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, çevre denetim ekipleri, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan işletmelere, deniz kirliliğine neden olan deniz araçlarına ve egzoz emisyonları nedeniyle hava kirliliği oluşturan motorlu kara taşıtı sahiplerine cezai işlem uyguluyor.

Denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin faaliyeti durdurulurken, deniz araçları ise seyrüseferden men ediliyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar 42 bin 132 çevre denetimi gerçekleştirildi.

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Bakanlık, denetimlerde atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 405 idari yaptırımda 282 milyon 265 bin 756 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 340 idari yaptırımda 51 milyon 873 bin 333 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 203 idari yaptırımda 42 milyon 108 bin 90 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 191 idari yaptırımda 55 milyon 634 bin 588 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 61 idari yaptırımda 14 milyon 859 bin 734 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 117 idari yaptırımda 3 milyon 605 bin 720 lira, anız yakanlara yönelik 90 idari yaptırımda 329 bin 778 lira, sıfır atık/poşet konulu 27 işlemde 655 bin 195 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 171 idari yaptırımda 18 milyon 656 bin 170 lira, 16 deniz aracına 70 milyon 28 bin 296 olmak üzere toplam 540 milyon 16 bin 660 lira idari para cezası uyguladı, 195 tesis de faaliyetten men edildi.

ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA 5,8 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık ayrıca trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçları da sıkı denetime aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 70 bin 193 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1291 motorlu taşıt sahibine 5 milyon 843 bin 802 lira idari para cezası uyguladı.

Böylece Bakanlıkça, 1 Ocak 2023'ten bugüne çevre mevzuatına aykırı hareket eden 2 bin 896 tesis, 16 deniz aracı ve 1291 motorlu taşıt sahibine 545 milyon 860 bin 462 lira idari para cezası verildi.

Bakanlıkça uygulanan idari para cezaları, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası

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