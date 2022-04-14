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Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar da tüketim de zirvede

14.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişiyor. Pandemi döneminde düşük seviyelerde seyreden petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi ile rekor seviyelere ulaştı. Bütün ülkeler bu artışlardan olumsuz etkilenirken, yakıt tüketiminde de paralel bir artış yaşanması dikkat çekti.

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar da tüketim de zirvede

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle rekor kıran petrol fiyatları tarihi zirvesini gördü. Pandemi sürecinde ciddi düşüş yaşayan petrol fiyatları, 2022 yılında ise en yüksek rakamlarına ulaştı. OPEC ülkelerinin üretim miktarını çoğaltma kararı bile petrolün ateşini düşürmezken, zamlı fiyatlar AB başta olmak üzere bütün ülkelerde etkisini göstermeye devam ediyor. Barış görüşmelerinin şu ana kadar sonuçsuz kalması Brend petrol fiyatlarındaki istikrarsızlığı körüklüyor. 16 Mart’ta 95 dolar seviyelerini gören Brend petrol, 23 Mart’ta tarihi zirveye ulaşarak 117 dolara ulaştı. 13 Nisan’da 108 dolara inen Brend petroldeki belirsizlik bütün ülkeler açısından sıkıntı kaynağı olmaya devam ediyor.

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EPDK’nın mart ayı verilerine göre, Malta’da 1 litre kurşunsuz benzin yüzde 56,25 artışla 21,59 TL, İtalya’da yüzde 50,68 artışla 32,82 TL, Hollanda’da yüzde 53,54 artış oranı ile 37,03 TL, Finlandiya’da yüzde 52,96’lık artış ile 34,64 TL, Fransa’da yüzde 51,44 artışla 32,35 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise kurşunsuz benzinin 1 litre vergisiz hali 13,58 TL olurken, vergilerle 19,02 TL oldu. Artış oranı ise yüzde 28,58 TL olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde İtalya’da 1 litre dizel yakıt yüzde 45,83 artış oranı ile 32,11 TL olurken, Türkiye’de yüzde 25,13’lük artış oranı ile 20,90 TL oldu.

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YAKIT KULLANIMI DA ARTTI

EPDK verilerinin iki yılda bir çıkardığı yıl sonu petrol raporuna göre ise 2020 yılı Aralık 2021 yılı aralık raporuna göre yakıt türlerinin tamamında iki kata yakın artış olduğu görüldü. 2020 yılı Aralık ayında İstanbul’da tüm yakıt türlerinde 319 bin 538,203 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 448 bin 573,451 ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında Ankara’da tüm yakıt türlerinde 210 bin 864,188 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 269 bin 993,130 ton oldu. 2020 yılı Aralık ayında İzmir’de tüm yakıt türlerinde 114 bin 326,789 ton yakıt kullanılırken, bu rakam 2021 yılı aralık ayında 136 bin 519,069 ton oldu. (İHA)

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