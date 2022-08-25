Araç sahipleri dikkat! Fiyatlardaki artış yüzde 250’yi aştı! 1 Eylül'den itibaren zamlanacak

Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak artan kasko primlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortası fiyatlarına getirilen yeni düzenlemeyle daha da yükselmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre yüzde 2,25 oranında artırılan trafik sigortası primleri 1 Eylül’den itibaren aylık yüzde 4,75 oranında artacak. Araç sahiplerini eylülde yüzde 20 ek zam daha bekliyor.

Kasko fiyatlarında geçen yıl temmuz ayından bu yana yüzde 250’nin üstünde bir artış yaşandığını belirten Sektör temsilcisi Mustafa Duran, “Araç fiyatlarının son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaşması, kasko fiyatlarındaki artışta en büyük etken. Araç sınıfları göz önüne alındığında kasko fiyatları şahıs otomobillerinde hasarsızlık indirimiyle birlikte bin 500 TL’den başlıyor. Ağır hasarlı, riskli, yüksek fiyatlı ve spor otomobillerde 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Otomobil fiyatları ve yedek parça maliyetlerindeki artışa paralel olarak, kasko fiyatlarındaki tırmanışın da yılın son çeyreğinde sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EK TEMİNATLAR İHTİYACA GÖRE BELİRLENMELİ

Kasko fiyatlarındaki artışa rağmen araç sahiplerinin araçlarını güvence altına alarak uygun fiyatlarla kasko yaptırabileceklerine dikkat çeken Mustafa Duran, “Araç sahipleri öncelikle yüksek riskli ve ihtiyacı olan teminatları satın alıp mesleklerine göre sunulan indirim seçeneğinden faydalanarak kasko poliçesinden tasarruf edebilir. Kasko meslek indirimi kapsamında; eczacı, polis, asker, devlet memuru ile A.Ş çalışanlarına yüzde 20’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Öğretmenlere yüzde 15, doktorlara ise yüzde 14 indirim uygulanıyor. Ek teminatların ihtiyaca göre belirlenmesi kritik bir önem taşıyor. Dar kasko poliçesi trafiğe fazla çıkmayan araçlar için prim tasarrufu sağlıyor. Genişletilmiş kasko poliçesi ise ana teminatlardan ödün vermeden ihtiyaç duyulan teminatlarla uygun fiyatlı hale getirilebiliyor. Uygun bütçeli servis, yedek parça ve araç seçiminin yanı sıra meslek indiriminden de faydalanılarak ciddi bir maliyet tasarrufu elde edilebiliyor. Tek sürücü indirimi, kişisel eşya ve yanlış akaryakıt teminatı gibi ek teminatlar da fiyatları etkileyen kriterler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. (DHA)



