FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sahipleri dikkat! Fiyatlardaki artış yüzde 250’yi aştı! 1 Eylül'den itibaren zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlardaki artış yüzde 250’yi aştı! 1 Eylül'den itibaren zamlanacak

25.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi geldi. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası kasko fiyatları da geçen yıl temmuz ayından bu yana yüzde 250 arttı. Bununla beraber 1 Eylül'den itibaren gelecek yeni düzenleme ile kasko fiyatları daha da yükselecek. Kasko fiyatları aylık yüzde 4,75 oranında artacak.

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlardaki artış yüzde 250’yi aştı! 1 Eylül'den itibaren zamlanacak

Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak artan kasko primlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından trafik sigortası fiyatlarına getirilen yeni düzenlemeyle daha da yükselmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre yüzde 2,25 oranında artırılan trafik sigortası primleri 1 Eylül’den itibaren aylık yüzde 4,75 oranında artacak. Araç sahiplerini eylülde yüzde 20 ek zam daha bekliyor.

Kasko fiyatlarında geçen yıl temmuz ayından bu yana yüzde 250’nin üstünde bir artış yaşandığını belirten Sektör temsilcisi Mustafa Duran, “Araç fiyatlarının son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaşması, kasko fiyatlarındaki artışta en büyük etken. Araç sınıfları göz önüne alındığında kasko fiyatları şahıs otomobillerinde hasarsızlık indirimiyle birlikte bin 500 TL’den başlıyor. Ağır hasarlı, riskli, yüksek fiyatlı ve spor otomobillerde 200 bin TL’ye kadar çıkıyor. Otomobil fiyatları ve yedek parça maliyetlerindeki artışa paralel olarak, kasko fiyatlarındaki tırmanışın da yılın son çeyreğinde sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

hesaplama6

EK TEMİNATLAR İHTİYACA GÖRE BELİRLENMELİ

Kasko fiyatlarındaki artışa rağmen araç sahiplerinin araçlarını güvence altına alarak uygun fiyatlarla kasko yaptırabileceklerine dikkat çeken Mustafa Duran, “Araç sahipleri öncelikle yüksek riskli ve ihtiyacı olan teminatları satın alıp mesleklerine göre sunulan indirim seçeneğinden faydalanarak kasko poliçesinden tasarruf edebilir. Kasko meslek indirimi kapsamında; eczacı, polis, asker, devlet memuru ile A.Ş çalışanlarına yüzde 20’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Öğretmenlere yüzde 15, doktorlara ise yüzde 14 indirim uygulanıyor. Ek teminatların ihtiyaca göre belirlenmesi kritik bir önem taşıyor. Dar kasko poliçesi trafiğe fazla çıkmayan araçlar için prim tasarrufu sağlıyor. Genişletilmiş kasko poliçesi ise ana teminatlardan ödün vermeden ihtiyaç duyulan teminatlarla uygun fiyatlı hale getirilebiliyor. Uygun bütçeli servis, yedek parça ve araç seçiminin yanı sıra meslek indiriminden de faydalanılarak ciddi bir maliyet tasarrufu elde edilebiliyor. Tek sürücü indirimi, kişisel eşya ve yanlış akaryakıt teminatı gibi ek teminatlar da fiyatları etkileyen kriterler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 Ağustos 2022 Perşembe cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!25 Ağustos 2022 Perşembe cumhuriyet, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!
Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira! Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!
Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandıEmekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı
Anahtar Kelimeler:
kasko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

Kazanın nedeni belli oldu! Hastanede beyaz çarşaf detayı

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu!

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Milyonlarca kişinin borcu silinecek!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Motorine bir haftada üçüncü zam!

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Evi olanlar dikkat! Emlak Vergisi için önemli olacak veri açıklandı! 2 bin 367 lira...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Her şeyi üçü beraber yapıyor! “Şimdi aile olduk”

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Çöp kutusundan gelen kötü kokulara son! Yaşam alanınıza hijyen getirecek...

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Gizli kalp hastalığı! Kanserden daha kötü olabilir

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.