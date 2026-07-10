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Araç sahipleri dikkat! 'Kapora' diyerek hesabı boşaltıyorlar

İkinci el araç satışında dolandırıcılar yeni bir yöntem kullanıyor. "Kapora onayı" bahanesiyle gönderilen banka bildirimi, para almak yerine para göndermenize neden olabiliyor.

Araç sahipleri dikkat! 'Kapora' diyerek hesabı boşaltıyorlar
Aleyna Türkmen

Sosyal medyada "Para Babası (Said Yalım)" adıyla paylaşılan bir videoda, ikinci el araç alım satımında kullanılan yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekildi. Videoda, dolandırıcıların kapora gönderme bahanesiyle mobil bankacılık uygulamalarındaki "para iste" özelliğini kullandığı, son dönemde ise vatandaşları ikna etmek için noter adını da işin içine kattıkları ifade edildi.

Araç sahipleri dikkat! Kapora diyerek hesabı boşaltıyorlar 1

Dolandırıcılık yöntemine göre, ilan sitelerinde araç satış ilanlarını bulan kişiler satıcıyla iletişime geçiyor. Pazarlık sürecinin ardından kapora aşamasına gelindiğinde ise "Kaporayı gönderdim ancak sistem değişti. Paranın hesabınıza geçmesi için bankanızdan gelecek bildirimi onaylamanız gerekiyor" deniliyor.

KAPORA YERİNE HESABINIZDAN PARA ÇIKIYOR

Bu sırada satıcının telefonuna gerçekten de bankadan bir bildirim geliyor. Ancak bildirimi onaylayan kişi hesabına para almak yerine kendi hesabından dolandırıcının hesabına para göndermiş oluyor.

Araç sahipleri dikkat! Kapora diyerek hesabı boşaltıyorlar 2

Bunun nedeni ise mobil bankacılık uygulamalarında yer alan "başka bankadan para iste" özelliğinin kötüye kullanılması. Normal şartlarda aile bireyleri veya tanıdıklardan para talep etmek amacıyla geliştirilen sistem, dolandırıcılar tarafından farklı bir amaçla kullanılıyor. Bildirimde yer alan açıklama kısmında "kapora", "kapora onayı" gibi ifadeler bulunduğu için birçok kişi işlemi para tahsilatı sanarak onaylıyor.

NOTERİ DE İŞİN İÇİNE KATMAYA BAŞLADILAR

Sosyal medyada yapılan uyarıya göre dolandırıcılar, yöntemin daha inandırıcı görünmesi için artık noter adını da kullanıyor. Kendilerini noter görevlisi gibi tanıtan kişiler, işlemin tamamlanabilmesi için bankadan gelen bildirimin onaylanması gerektiğini söyleyerek vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

Araç sahipleri dikkat! Kapora diyerek hesabı boşaltıyorlar 3

Paylaşılan videoda da vatandaşların, mobil bankacılık uygulamalarından gelen bildirimleri dikkatlice incelemeden onaylamamaları gerektiği vurgulanıyor. Özellikle ikinci el araç satışlarında "kapora", "para iste", "işlem onayı" veya noter adına yapılan yönlendirmeler karşısında dikkatli olunması, şüpheli durumlarda bankayla iletişime geçilmesi öneriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kapora banka
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