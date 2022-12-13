Araç sahipleri dikkat! Kasko fiyatları yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Enflasyon ve dövizdeki artış kasko fiyatlarını da vurdu. Kasko fiyatları aldı başını gitti. Geçen seneye göre yüzde 280 artan kasko fiyatları, adeta cep yakıyor. Uzman isimler neredeyse araba fiyatına gelen kasko fiyatlarını düşürmenin yollarını açıkladı. Kasko maddelerindeki bazı maddelerden feragat ile kasko fiyatını yüzde 50-60 düşürmenin mümkün olduğu belirtildi.

ARACIN FİYATINA GÖRE KASKO ARTIYOR

Kasko fiyatları geçen yıla göre yüzde 280 arttı. Geçen sene 5 bin TL bedeli bulunan bir kasko bugün 19 bin TL'leri buldu. Aracın fiyatına göre de tutar 100 bin TL'leri de görebiliyor. Uzman isimler, araç sahiplerinin kasko sözleşmesindeki bazı maddelerden feragat etmeleri halinde onları büyük bir indirimin beklediğini söyledi.

İŞTE KASKOYU DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Show Haber'in haberine göre uzman isimler kaskoda yedek araç istenmemesi, 5 bin-10 bin TL'ye kadar ki hasarları araç sahibinin üstlenmesi, yol yardımından feragat edilmesi, Kaza sonrası aracı sigorta şirketinin gösterdiği bir yerde yaptırmak gibi bazı maddelerden feragatla kasko fiyatını yüzde 50-60 düşürebileceği belirtildi.

