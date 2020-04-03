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Araç sahipleri dikkat! Muayene süresi 3 ay uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 08:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay daha süre tanıdı.

Araç sahipleri dikkat! Muayene süresi 3 ay uzatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugünden itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 aylık ek süre tanıdı.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkılması tavsiye edilmezken hayatı kolaylaştıracak adımlar hükümet tarafından atılıyor.

Motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

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araç muayene, resmi gazete,

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