Araç sahipleri dikkat! Petrol, yaptırım haberleriyle hareketlendi! Akartyakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişler sonrası akaryakıta zam üstüne zam gelmişti. ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatlarında kararın ardından düşüş sınırlandı. ABD ham petrolü 102 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 106 dolar civarında seyrediyor.Peki brent petroldeki bu yükseliş akaryakıta nasıl yansır? Benzin ve motorine zam gelir mi? sorularını akıllara getirdi.

Akaryakıt fiyatlarında son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Oto gazda ise 4 Nİsan Pazartesi günü 63 kuruşluk artış yaşanmıştı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Avrupa Birliği'nin şu aşamada Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme almaması petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasına yol açtı.

Dün 109,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 106,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 101,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik kömür ambargosu kararı etkili oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün, Rusya'ya karşı uygulanacak 5. yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar avro değerinde yasak getireceklerini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 107,45 ile 109,32 dolar aralığının direnç, 105,58 ile 103,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR?

5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

