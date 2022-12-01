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Araç sahipleri dikkat! Tek tek böyle tespit edildi, 7 bin 936 lira ceza...

01.12.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta dronlu trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 7 bin 936 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Beşiktaş havadan dron ile trafik denetlemesi gerçekleştirildi. Denetim çerçevesinde trafikte emniyet kemerini takmayan sürücülere ve ehliyetsiz araba kullandığı gerekçesiyle yabancı uyruklu bir vatandaşa toplamda 7 bin 936 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri dron ile havadan kurallara uymayan sürücüleri tek tek tespit ederek, oluşturulan kontrol noktasında ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ettikten sonra cezai işlem uyguladı.

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“DRONU FARK ETTİM AMA KEMERİ TAKMAK NASİP OLMADI”

Aracıyla seyir halindeyken dron tarafından emniyet kemerini takmadığı tespit edilen araç sürücüsü Mustafa Soner Saltık, “ Emniyet kemeri takmadım ondan ceza yiyorum. Bir dahakine İnşallah daha tedbirli olacağız. Yukarıda dronu ben fark ettim ama nasip olmadı kemeri takmak” dedi.

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“TRAFİKTE KALDIĞIMIZ İÇİN EMNİYET KEMERİNDEN ÇOK BUNALIYORUZ”

Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan taksi şoförü Ergin Korkmaz, “Bir hata yaptık. Geriden de dronu gördük yine de kemeri takmadık. Trafikte kaldığımız için çok bunalıyoruz. Bazen emniyet kemerini çıkarmak zorunda kalıyoruz. Kendimiz için takmıyoruz. Ceza yedik, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu. (İHA)

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Ceza trafik

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