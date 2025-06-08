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Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni yasa teklifi, Kurban Bayramı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ele alınacak. AK Parti tarafından hazırlanan teklifte; özellikle can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik para cezaları artırılırken, bazı ihlaller için hapis cezası da gündeme geliyor. İşte detaylar...

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Trafik cezalarında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte hem maddi cezalar katlanarak artacak hem de bazı ihlaller için hapis cezası devreye girecek. TRT Haber'de yer alan habere göre; Teklifin, Kurban Bayramı sonrası Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN YANDI!

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Teklife göre, ehliyetsiz olarak araç kullananlara 40 bin TL idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ya da tedbiren el konulmuş olmasına rağmen araç kullananlar ise 200 bin TL ceza ödeyecek.

KAZA YERİNDEN AYRILANA HAPİS!

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in verdiği bilgiye göre, ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarında zorunlu bir neden olmaksızın trafik zabıtasının izni olmadan olay yerinden uzaklaşan sürücülere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilebilecek. Bu hüküm, idari para cezasına ek olarak uygulanacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIMLAR

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Yasa teklifinde kırmızı ışık ihlalleri için de cezai artış öngörülüyor. İlk ihlalde 5 bin TL, aynı yıl içinde ikinci kez ihlal yapılması halinde 10 bin TL ceza kesilecek. Kırmızı ışık ihlali sonucu kaza yapan sürücülerin ehliyetine ise 60 gün süreyle el konulacak.

SAHTE PLAKA, ALKOLLÜ SÜRÜŞ, UYUŞTURUCU...

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Teklifte yer alan diğer maddeler şu şekilde:

Sahte plaka kullananlara 140 bin TL idari para cezası,

Trafik akışını engelleyenlere 90 bin TL ceza,

'Dur' ihtarına uymayıp kaçanlara 200 bin TL ceza, 60 gün süreyle ehliyete el konulması ve araçlarının da 60 gün süreyle trafikten men edilmesi,

Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen sürücülerin hem belgeleri iptal edilecek hem de 150 bin TL ceza kesilecek,

Alkollü araç kullananlara verilen ceza ise 25 bin TL’ye çıkarılacak.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
tbmm trafik ceza işlemleri
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