Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Trafik sigortası, 25 milyon araç sahibi için zorunlu. Yaptırmayana ceza kesiliyor. Cezanın yanında olası kazalarda karşı tarafın teminatı da trafik sigortası tarafından karşılanıyor. Ancak son dönemde, tavan fiyatlarının ve aylık poliçe artış oranlarının önemli ölçüde yükselmesine rağmen bazı sigorta şirketlerinin trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçındığıyla ilgili şikayetler artmış durumda.

İYİ NİYETE AYKIRI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Haziran’da yaptığı duyuruda sigorta şirketlerini uyarmış, sigortalıların prim ödemeleri için belirli bir ödeme aracı kullanımına zorlanmasının ve iyi niyete aykırı şekilde gerçekleşen poliçe tanzimini zorlaştırıcı ya da engelleyici uygulamaların ‘zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınma’ olarak değerlendirileceğini belirtmişti.

TEDBİRLER ALINACAK

Poliçe tanzimini zorlaştırıcı ve engelleyici uygulama yapan şirketlere karşı işlem başlatacağını duyuran SEDDK, dün bir açıklama daha yaparak sektörü tekrar uyardı. Açıklamada, “Kurumumuz tarafından prim tahsilat sürecinde kısıtlama yapılmamasına yönelik 25 Temmuz 2022 itibarıyla sektör duyurusu yayınlanmış olup, aksi uygulamaların devamı halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca her türlü tedbir alınacaktır” denildi.



