Araç sahipleri için son 5 gün alarmı! Kritik sürece girildi, ödeme yapmayan yandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksitinde ödeme süreci için son haftaya girildi. Ödemeler için son tarih 2 Şubat. MTV nereden ödenecek, ödeme yapmayanlara ne olacak?

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH YAKLAŞIYOR!

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yılın ilk taksit ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlı ödeme gerçekleştirilebiliyor. Dijital sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Her geçen gün için gecikme faizi uygulanır. Aracınızın yasal zorunluluğu olan muayene işlemleri yapılamaz. Aracın satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemez.