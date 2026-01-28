FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahipleri için son 5 gün alarmı! Kritik sürece girildi, ödeme yapmayan yandı

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde kritik sürece girildi. Ödeme yapmayan yandı.

Araç sahipleri için son 5 gün alarmı! Kritik sürece girildi, ödeme yapmayan yandı
Cansu Akalp

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksitinde ödeme süreci için son haftaya girildi. Ödemeler için son tarih 2 Şubat. MTV nereden ödenecek, ödeme yapmayanlara ne olacak?

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ SON TARİH YAKLAŞIYOR!

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yılın ilk taksit ödemeleri için son tarih yaklaşıyor. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinin yanı sıra bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlı ödeme gerçekleştirilebiliyor. Dijital sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Her geçen gün için gecikme faizi uygulanır. Aracınızın yasal zorunluluğu olan muayene işlemleri yapılamaz. Aracın satış ve devir işlemleri gerçekleştirilemez.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem''Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'
Tanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesiTanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.