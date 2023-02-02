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Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı: Tam 105 araç birden… Yediemin otoparkında sırra kadem bastılar

02.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda bir yediemin otoparkında yaklaşık 1,5 yıl önce bağlanan araçlarını almaya giden iki sürücü, iki aydır otopark otopark araçlarını arıyor. Bayram Erol, "Borcunu ödeyince aracımı almaya gittiğimde otoparkta yoktu. Polise gidince. 'Sizinle birlikte 105 araç kayıp. Biz emniyet olarak bu araçların bulunması için mahkemeye verdik' dedi.

Araç sahipleri neye uğradığını şaşırdı: Tam 105 araç birden… Yediemin otoparkında sırra kadem bastılar

İstanbul Zeytinburnu'da iki sürücü araçlarını almak için yediemin otoparkında gittiklerinde araçlarının otoparkta olmadığını öğrendiklerinde şok oldu. İki aydır otopark otopark araçlarını arayan iki sürücü, emniyete gittiklerinde ise daha ilginç bir olayla karşılaştı.

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; Evli ve 3 çocuk babası dekorasyon ve tadilat işleriyle uğraşan 56 yaşındaki Bayram Erol'un iddiasına göre Erol'un yaklaşık 2 yıl önce 34 VA .....plakalı otomobili yaklaşık 10 bin lira tutan borcundan dolayı bağlandı. Bayram Erol iki ay önce borcun tamamını Maliye'ye ödeyerek aracını yediemin otoparkından almak istedi.

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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Bayram Erol'a, Trafik Büro Amirliği'ndeki görevli kadın polis, "Aracın .... yediemin otoparkında git al" dedi. Bayram Erol otoparka gittiğinde ise oradaki görevli, "Böyle bir araç bizde yok" cevabını verdi. Bayram Erol bunun üzerine tekrar Zeytinburnu Emniyeti'ne gitti.
Emniyetteki görevli polis, "Sizinle birlikte tam 105 araç kayıp. Biz de bu araçların bulunabilmesi için mahkemeye verdik" deyince ben de 'Ne olacak şimdi? Bu araç benim üzerime kayıtlı' dedim. Polis de bana, 'Hiçbir malumatım yok. Bekleyeceksin' dedi. Ben de 'Mahkemeye vermeye gerek var mı?' diye sordum.

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Polis bu defa bana, 'Biz verdik. İkinci kez vermeye gerek yok' diye konuştu. Bu araçlar şimdi ne olmuştur? diye bir kez daha sorunca polis,"Araştırıyoruz. Ya parçaladılar ya sattılar' diye cevap verdi" diye konuştu. İlçede otopark otopark araştırma yaptığını, ancak aracını bulamadığını sözlerine ekleyen Bayram Erol, "Aracım 2009 model ve yaklaşık değeri 200 bin liraydı" şeklinde konuştu.

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"İKİ AYDIR ARIYORUM"

Aynı ilçede oturan 3 çocuk babası Selami Şengelir'in de (68) yaklaşık 1.5 yıl önce trafik kontrolünde aracı bağlanmıştı. Boya ve dekorasyon işleri yapan Şengelir'in arabasının muayenesi geçince yediemin otoparkına çekildi. 34 GT ...plakalı aracın muayene ücretini ödemek ve yeni fenni muayenesini yaptırmak isteyen Selami Şengelir, otoparka gittiğinde aracının olmadığını gördü.

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Şengelir bundan sonra yaşadığı olayları şöyle anlattı:

"Aracım 1990 model ve fiyatı yaklaşık 100 bin lira. Aracımı yediemin otoparkında çıkarmak ve borcunu ödeyerek yeni fenni muayenesini yaptırmak istedim. Ama benim de aracım yoktu. O sırada Bayram Erol yanıma gelerek 'Benim de aracım yok. Benim dolaşmadığım otoparkları dolaşırken benim aracıma da bak' dedi. İki aydır hem onun arabasını hem benim arabamı arıyorum" dedi.


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Yediemin Otoparkı

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