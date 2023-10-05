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Araç sahiplerinden sigorta ve kaskoya yoğun talep! Yüzde 20'lere düştü, nedeni ise...

05.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Trafik sigortası ve kasko primleri bir hayli yüksek ama aracını sigortalatan ve kaskolatan kişi sayısı da geçtiğimiz yıla göre yükseldi. Geçen sene sigortasız araç oranı yüzde 30 iken bu sene yüzde 20'lere düştü. Kasko yaptıranların oranı da yüzde 2 arttı. Trafik sigortası yaptıranların sayısındaki artışa tamir fiyatlarının artması, kaskoya ise fiyatların durulması neden olarak gösterildi.

Araç sahiplerinden sigorta ve kaskoya yoğun talep! Yüzde 20'lere düştü, nedeni ise...

3-4 ay öncesine kadar trafik sigortasındaki fiyat artışları nedeniyle trafikte sigortasız araç sayısının ciddi boyutlara ulaşacağı savunuluyordu ancak bunun tam tersi oldu. Trafikte sigortasız araç sayısı her geçen gün azalıyor.

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SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI AZALIYOR

Trafikte sigortasız araç oranının şu an yüzde 20'lerde olduğu bundan 2-3 sene öncesinde bu oranın yüzde 30'larda olduğu aktarıldı. Bunun en büyük nedeni tamir ücretlerinin artması.

Kanal D'nin haberine göre trafikte sigortasızlığın en yüksek olduğu kesimi motosikletler oluşturuyor. Yüzde 60'ında sigorta yok. Motosikleti ise traktör takip ediyor.

KASKO YAPTIRANLAR YÜZDE 2 ARTTI

Kaskoda geçen sene bu dönemlerde fiyat artışının çok yüksek, yüzde 200-240'lara yakın fiyat artışının olduğu belirtildi. Otomobil piyasasındaki dengesizlik nedeniyle geçen sene artan kasko fiyatlarındaki yükseliş durdu. Durum böyle olunca kasko yapanların oranı bu sene yüzde 2 arttı.

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kasko sigorta

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