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Araç sahiplerine önemli uyarı! Saniyeler içinde yakalıyor, cezası 2 bin 815 lira

27.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uygulama hayata geçti. 81 ilde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemiyle araçların egzoz muayenesi yaptırıp yapılmadığı saniyeler içinde tespit ediliyor. Egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında otomatik tutanak oluşturularak ceza kesiliyor. Tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL para cezası uygulanıyor.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Saniyeler içinde yakalıyor, cezası 2 bin 815 lira

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) 81 ilde hayata geçirildi. Plaka okuma sistemi ile araçların plakaları otomatik olarak okunacak ve tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Düzce’de de denetimlerine başladı.

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"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNÜN YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ GERÇEKLEŞİYOR"

Projenin 1 Eylül tarihi itibariyle 81 ilde uygulandığını anlatan Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal, "2020 yılından beri deneme ölçümleri yapılıyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla ASELSAN arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde plaka okuma sistemi ile yoldan geçen araçların plakalarını otomatik olarak okuyor. Sistem envanterden taramasını yapıyor. Egzoz emisyon ölçümünün yapılıp yapılmadığının tespiti gerçekleşiyor. Bunun en büyük avantajı; daha çok daha seri bir şekilde denetim yapmak. Önceden araçlar durduruluyordu vatandaşlarımızın hem zamanı alınıyordu hem trafik tıkanıyor. İlimizin Ankara İstanbul gibi iki metropol şehir arasında olmasından kaynaklı ciddi bir araç yoğunluğu var. Dolayısıyla ciddi de bir emisyon hacmi var" dedi.

"AMACIMIZ HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ"

Hava kalitesini olumsuz etkileyen en önemli unsurların başında egzozun da geldiğini belirten Kartal, "Amacımız burada bakanlığımızın yürüttüğü proje çerçevesinde daha çok aracın tespit edilerek hava kirliliğinin önlenmesi. Çevreyi ve doğayı korumak adına araçların egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları gerekiyor.

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2 BİN 815 TL CEZA

Egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sayısının azaltılmasına yönelik İlimiz genelinde saha denetimlerine bugün itibariyle başlanacak olup egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmadan trafikte bulunan araç sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu dahilinde 2 bin 815 TL idari yaptırım uygulanacaktır” ifadelerinde bulundu.

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egzos egzos muayenesi
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