Araç sahiplerine zam haberi! Hastanelerden AVM'lere kadar fiyatları değişti, ücreti artık 600 lirayı buluyor...

Özellikle İstanbul'un popüler semtlerinde vale ücretlerinin fiyatları dikkat çekiyor. Eğlence mekanlarının yoğun olduğu Bebek, Etiler, Nişantaşı, Levent gibi yerlerde ücretler bin lirayı aşmaya başlayınca İstanbul Ticaret Odası Valilik kararı ile duruma el attı.

Vale ücretleri için yapılan düzenleme ile azami vale hizmeti ücreti otopark ücretinin dışında AVM’lerde 250-375 TL, hastanelerde 190-250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 TL olarak uygulanacak. Ücret havalimanlarında ise 500 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı.

Buna göre İstanbul 3 farklı bölgeye ayrıldı. 1. Bölgeyi kapsayan Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli'de AVM’ler için 375 TL, hastaneler için 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 TL tavan fiyat uygulanacak.

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu’nu kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 375 TL olarak belirlendi.

Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangaz ve Şile’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 310 TL olacak.

Söz konusu fiyatlar ise İYO'ya bağlı olan kurumlarda geçerli olacak. Havalimanları için ise Kasım ayında belirlenen 500 liralık ücret 600 lira olarak belirlendi. 20 bin kişiyi istihdam eden bu sektörde Valilik tüketicilerin korunmasını ve denetimsizliklerin son bulmasını hedefliyor.

KAYNAK: EKONOMİM