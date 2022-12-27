Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 1 yılda yüzde 100 zamlandı, lastikler rafta kaldı

Araç sahiplerini ilgilendiren uygulama 1 Aralık itibarıyla başladı. Ancak önceki yılların aksine bu yıl lastikçilerde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Lastik fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle firmalar bekledikleri kadar iş yapamadı. Ortalama bir kış lastiği 1500 liradan satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse, tek lastiğin fiyatı 3 bin lirayı geçiyor. Öte yandan ticari araçlar için zorunlu olan uygulamaya uymayan sürücüler yeni yılda 2 bin 534 TL ödeyecek.

Sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.

Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor. Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor. Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 1152 LİRA

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2023'ten itibaren yeniden değerleme oranının da devreye girmesiyle birlikte kış lastiği takmayanlara kesilen ceza artarak 2 bin 534 TL olacak.

