Araç satın alacaklar çareyi orada buldu! Hem benzin fiyatları hem ÖTV derken...

Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş durmadan devam ederken otomobil almak isteyenlerin araştırmaları da devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı dönemine göre %1 artarak 80 bin 652 oldu.

ARTAN ARAÇ FİYATLARI SONRASI VATANDAŞ ÇAREYİ ORADA BULDU

Yine yılın ilk altı alyında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre %9.3 azaldı. Rapordaki en dikkat çeken kısımlardan biri de artan otomobil fiyatlarına karşı vatandaşın düşük segment araçları tercih etmesi oldu.

VERGİ DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN...

Senenin ilk yarısında satışların %89'u A, B ve C segmentindeki otomobillerden oluştu. Bu rakam geçen sene %85.8'te kalmıştı. Vergilerinin de düşük olması sebebiyle vatandaşlar C segmenti araçları daha çok tercih etti.



