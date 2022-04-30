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Araç ve motor sahipleri dikkat! Yeni döneme giriliyor: Yarından itibaren...

30.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibariyle yeni tarifeye geçilecek. Buna göre zorunlu trafik sigortası aylık prim artışı oranı yüzde 1,5’tan yüzde 2,25’e çıkarılacak. Öte yandan Avrasya Tüneli yarından itibaren motosiklet kullanımına açılacak. İşte yeni dönemin ayrıntıları…

Zorunlu trafik sigortasında 1 Mayıs itibarıyla yeni düzenleme geliyor. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1,5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı. 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulacak olan zamlı zorunlu trafik sigortası için son güne girildi. Tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası yapılması gerekirken azami prim tutarları aylık yüzde 2.25 oranında artacak. Öte yandan yarın itibariyle uygulamaya konulacak bir başka karar da Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçişleri olacak. 1 Mayıs itibariyle tüneli motosikletler de kullanabilecek, motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterlar (e-skuter) ise geçemeyecek.

CEZASI 196 LİRA

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 196 lira. Bu ceza 15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle tutar 147 liraya düşüyor. Sigorta yoksa bu cezaya ek olarak trafikten men ve otopark parası da gündeme geliyor.

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AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

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AVRASYA TÜNELİ'NDEN 1 MAYIS'TAN İTİBAREN MOTOSİKLETLER DE GEÇEBİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeli ile ihale edilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) Projesi kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren azami tasarım hızı saatte 45 kilometre, silindir kapasitesi 50 santimetreküpten fazla olan sepetli, sepetsiz iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlar ile net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı aşmayan dört tekerlekli L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu taşıtların (motosikletlerin) tünelden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, motorlu bisikletler (moped) ile elektrikli skuterların (e-skuter) tünelden geçişine izin verilmemesine karar verildi.


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