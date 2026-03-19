FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Aracında telefon tutacağı bulunduranlar dikkat! 21 bin TL ceza yiyebilirsiniz

Navigasyon ve telefon konuşması yapmak için en çok başvurulan yöntemlerden biri de araç içi telefon tutacakları oluyor. Yeni yönetmelikle araçlarda telefon tutacağı bulundurmanın 21 bin TL para cezası ve trafikten men ile sonuçlanacağı öne sürülüyor. Peki, hangi telefon tutucular yasak olacak? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de, araç içi aksesuarlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması oldu. Araçlarda sonradan takılan multimedya ekranlarıyla ilgili cezaların iptal edilmesinin ardından yeni yönetmelik hazırlığı başladı.

İddialara göre, yeni yönetmelikte sürücünün görüş açısını kapattığı ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gerekçesiyle camlara veya konsol üzerine yapıştırılan telefon tutacakları "standart dışı donanım" kategorisinde değerlendirilecek.

21 BİN TL CEZASI VAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu kurala uymayan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

NE TÜR ARAÇ TUTUCULARI YASAK OLACAK?

Burada önemli konu telefon tutucunun “görüş açısının kapanması” ve “dikkat dağıtacak bir konumda” olması. Yani bütün telefon tutucular yasaklanmıyor. Ön cama yada konsol üstüne takılan telefon tutucular yerine, havalandırma ızgaraları, orta konsol bölgesi gibi göz hizasının altında kalan bölümler tercih edilmeli.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil aksesuar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.