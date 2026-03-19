Aracında telefon tutacağı bulunduranlar dikkat! 21 bin TL ceza yiyebilirsiniz

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de, araç içi aksesuarlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması oldu. Araçlarda sonradan takılan multimedya ekranlarıyla ilgili cezaların iptal edilmesinin ardından yeni yönetmelik hazırlığı başladı.

İddialara göre, yeni yönetmelikte sürücünün görüş açısını kapattığı ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gerekçesiyle camlara veya konsol üzerine yapıştırılan telefon tutacakları "standart dışı donanım" kategorisinde değerlendirilecek.

21 BİN TL CEZASI VAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu kurala uymayan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

NE TÜR ARAÇ TUTUCULARI YASAK OLACAK?

Burada önemli konu telefon tutucunun “görüş açısının kapanması” ve “dikkat dağıtacak bir konumda” olması. Yani bütün telefon tutucular yasaklanmıyor. Ön cama yada konsol üstüne takılan telefon tutucular yerine, havalandırma ızgaraları, orta konsol bölgesi gibi göz hizasının altında kalan bölümler tercih edilmeli.