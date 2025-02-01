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Araçlara takılması zorunlu hale gelen UTTS için tepkiler sürüyor! Sosyal medyada bu tartışılıyor: "Milyarlarca liralık bu rant kimin cebine girecek?"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2025 21:04
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UTTS kapsamındaki uygulama esaslarında bazı değişiklikler yapılmış, sistem kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. TTB için dün son gündü. Sosyal medyada yem cihazın fiyatı hem de kalitesizliği tartışılmaya devam ediliyor. Özellikle bu ranttan kimin fayda sağladıkları tartışılan konular arasında...

Araçlara takılması zorunlu hale gelen UTTS için tepkiler sürüyor! Sosyal medyada bu tartışılıyor: "Milyarlarca liralık bu rant kimin cebine girecek?"

Son günlerin önemli tartışmalarından biri olan UTTS'de temel amaç akaryakıtta vergi kaybını önlemek. Bu nedenle araçların yakıt deposunun yanına bir parça montaj ediliyor. Bunun adı da Taşıt Tanıma Birimi (TTB)… Bu parça sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor. Uygulamanın Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca işlenmesi bekleniyor. Planlanan sistemle birlikte akaryakıt satışları dijital olarak kayıt altına alınabilecek.

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FİYATI VE KALİTESİZLİĞİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Temel amacı akaryakıt istasyonlarındaki kayıt dışılığın önüne geçmek olan bu düzenlemede kullanılan cihazın hem fiyatı hem de kalitesizliği sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Dünya Gazetesi ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı Ömer Ekinci de duruma isyan eden isimler arasındaydı.

Ekinci, şu ifadeleri kullandı;

"Karşınızda 2700 TL'ye araçlara takılması zorunlu tutulan #UTTS İçinde sadece bir RFID çipi var. Bizim işimiz bu olduğu için size maliyetini söyleyeyim. 5000 adet alırsanız birim 0.15 Dolar yani 5.5 TL Dışındaki plastik kapağı öyle kalitesiz yapmışlar ki, herhangi bir meslek lisesine gidin oradaki bir öğrenci projesine böyle bir kapak yapsa o dersi geçemez.

Ben bu fotoğrafa bakınca vatandaşa çok büyük bir saygısızlık görüyorum.

Şöyle bağırıyor bu fotoğraf: "Biz bir karar alacağız, maliyetinin 540 katına size satacağız, kaliteli yapmak için hiçbir çabamız olmayacak, siz de mantıklı ya da mantıksız diye sorgulamadan tıpış tıpış gidip taktıracaksınız."

"MİLYARLARCA LİRALIK BU RANT KİMİN CEBİNE GİRECEK?"

Bir tepki de Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı'dan geldi. Kayabalı, Gazeteci Ömer Ekinci'nin tweetine destek verdi ve "Peki altın soru: Milyarlarca liralık bu rant kimin cebine girecek?" dedi. Kayabalı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Baya derinlemesine araştırma yapmış Ömer Bey. Bu kadar büyük rantı yiyen belli oldu ama peki ya yediren? UTTS’nin böyle bir fahiş fiyatla vatandaşa dayatıp, 3 kuruşluk teknolojiyi neredeyse 1000 dolara milyonlarca arabaya taktırıp, neredeyse sıfır maliyete milyarlarca dolar tertemiz paranın yabancı şirketin cebine girmesini sağlayan bürokrasideki ve sektördeki Türk ortaklar kim?"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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