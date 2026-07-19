Araçlarda dönüşüm hız kesmiyor! Şarj istasyonlarında rekor artış

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısındaki hareketlilik de hız kazandı. Elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı, 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sayısındaki artışa paralel olarak ülke genelindeki şarj istasyonlarının kullanım oranlarında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Yılın ilk 6 ayında, şarj ağı işletmeci lisansı bulunan şirketlerin işlettiği istasyonlarda toplam 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi gerçekleştirildi.

ŞARJ İŞLEMLERİNDE YÜZDE 96,6’LIK ARTIŞ

Aynı dönemde elektrikli araçların şarjda kaldığı toplam süre 17 milyon 569 bin 444 saate ulaşırken, şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi 392 bin 252 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Şarj hizmeti sunumu kapsamında kurulu şarj noktası sayısı ise 45 bin 97 oldu.

Geçen yılın ilk yarısında ise toplam 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi yapılmış, şarj süreleri 7 milyon 400 bin 977 saat, elektrik tüketimi de 154 bin 723 megavatsaat seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre şarj işlemi sayısı yüzde 96,6, toplam şarj süresi yüzde 137,4 ve şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi yüzde 153,5 oranında arttı.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 45 BİN 660’A ÇIKTI

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, elektrikli araç kullanımı ve şarj altyapısındaki büyümenin hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Öz, EPDK’nin yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulması ve serbest piyasa yapısının desteklenmesine yönelik düzenlemeleri kapsamında şarj ağı işletmecilerinin yatırımlarına devam ettiğini ifade etti.

Türkiye’de şarj noktası sayısının 2024 yılının başında 12 bin 84 olduğunu aktaran Öz, bu rakamın 2025 yılı başında 26 bin 462’ye yükseldiğini bildirdi. Güncel durumda ise şarj noktası sayısının 45 bin 660’a ulaştığını açıkladı.

Bu noktaların 19 bin 903’ünü doğru akım (DC), 25 bin 731’ini alternatif akım (AC), 26’sını ise mobil şarj noktaları oluşturuyor.

Öz, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarının konumu, şarj ünitesi ve soket sayıları, istasyonların türleri ve güçleri, ödeme seçenekleri, doluluk durumu ile şarj hizmeti fiyatlarına EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık şekilde erişebildiğini belirtti.

Elektrikli araç pazarındaki büyümeye paralel olarak şarj ağının Türkiye genelindeki kapsama alanını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Öz, “Şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması, Kurumumuzun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır