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Erken seçim mi geliyor? Kur ve kredi iddiası olay oldu: "Seçim ekonomisinin ilk adımı"

Ekonomi politikalarında yumuşama sinyali verildiği iddiası gündeme oturdu. KOBİ’lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, “değerli TL” politikasında geri adım atılması ve piyasa faizlerinin Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizine yaklaştırılması beklentileri, bazı ekonomistler tarafından “seçim ekonomisinin ilk adımı” olarak yorumlandı.

Erken seçim mi geliyor? Kur ve kredi iddiası olay oldu: "Seçim ekonomisinin ilk adımı"
Devrim Karadağ

Seçim ekonomisine yavaş yavaş geçildiği iddiası bir anda gündem yarattı. KOBİ’lerin krediye erişiminin kolaylaşacağı, ‘değerli TL’ politikasının birinci öncelik olmayıp, döviz kurlarının enflasyon kadar kademeli olarak artmasına izin verileceği ve piyasa faizlerinin, Merkez Bankası’nın yüzde 37’lik politika faizine yaklaşacağı iddia edildi. Hızla yayılan bu iddialar dikkat çekerken, bazı ekonomistler söz konusu haberleri “Seçim ekonomisinin ilk adımı” olarak yorumladı.

Ekonomim gazetesinin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in direksiyonda olduğu ekonomi yönetimi, sıkı para politikasına ‘kalibrasyon’ ayarı verecek.

Erken seçim mi geliyor? Kur ve kredi iddiası olay oldu: "Seçim ekonomisinin ilk adımı" 1

'FONLAMA FAİZİ DÜŞECEK' İDDİASI

Reel sektör ve bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre reel sektörü biraz olsun rahatlatmak için üç alanda sıkı para politikasına dokunuş yapılacak. Yüzde 40 olan fonlama faizinin, yüzde 37 olan politika faizi seviyesine çekileceği iddia ediyor.

Bu adımla manşet faiz oranı değişmese bile piyasa faizlerinin gerileyebileceği belirtildi. Ayrıca hem döviz kredilerindeki aylık yüzde 0.5’lik katı sınırın esnetilmesi hem de KOBİ’lerin TL işletme kredilerine erişimini zorlaştıran büyüme kısıtlarının yumuşatılacağı konuşulmaya başlandı.

Erken seçim mi geliyor? Kur ve kredi iddiası olay oldu: "Seçim ekonomisinin ilk adımı" 2

TL'deki değer kaybının ise iş dünyasının taleplerine paralel olarak hızlanabileceği belirtilirken, dolar kurunun enflasyon kadar artmasına izin verileceği gündeme geldi.

"SEÇİM EKONOMİSİNİN İLK ADIMI OLARAK OKURUM"

Ekonomist Altuğ Özaslan, dolar kurunun enflasyon kadar artmasına izin verilmesinin doğru bir karar olmayacağını savunduktan sonra “Böyle bir karar alınırsa, ben seçim ekonomisinin ilk adımı olarak okurum” yorumunu yaptı.

Erken seçim mi geliyor? Kur ve kredi iddiası olay oldu: "Seçim ekonomisinin ilk adımı" 3

"KUR POLİTİKASINDA OPTİMAL SÜREYİ AŞTIK"

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yakup Küçükkale ise haberde geçen 3 önerinin gündeme gelmesinin ‘sevindirici’ olduğunu söyleyerek “Kur politikasında optimal süreyi aştık. Literatürde bu kur rejimlerinin ömrü 1.5 ile 2.5 yıl arasında, bizde ise 3 yıl aşıldı” ifadesini kullandı.

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