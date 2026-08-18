Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

İşsizlik maaşında milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik ayrıntılar belli oldu. Buna göre başvurunun zamanında yapılması büyük önem taşıyor.

Habertürk'teki yazısında İşsizlik Sigortası Kanunu'na değinen Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, işsizlik maaşına hak kazanabilmek için işçinin son 3 yılda en az 600 gün priminin bulunması ve son 120 gün sigortalı çalışması gerektiğini işaret etti. İşsizlik maaşı alabilmek için bu ön koşulun yanı sıra işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerektiğini vurguladı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Kıvanç, bir günlük işsizlik ödeneğinin, işçinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı oranında bağlandığını belirtip bunun yanı sıra bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşının miktarının, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamayacağını aktardı.

Son dört ay asgari ücretle çalışan bir işçinin işsizlik maaşının aylık 13.111,72 TL olacağını kaydeden Kıvanç, son 4 ay ortalama 55 bin TL brüt ücretle çalışan işçiye 21.833,02 TL işsizlik ödeneği verildiğini belirtti. Son 4 aydaki aylık brüt kazancı 66.060 TL ve üzerinde olanlara da 26.223,44 TL işsizlik ödeneği verildiğini vurguladı.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ GÜN ÖDENİR?

Kıvanç, işsizlik maaşının kaç gün ödeneğinin işçinin son üç yıldaki prim ödeme gün sayısına göre değiştiğini aktardı. Buna göre Kıvanç, iş akdinin sona erdiği tarihten önceki üç yıl içinde 600 gün primi olanlara 6 ay, 900 gün primi olanlara 8 ay, 1080 gün primi olanlara da 10 ay işsizlik maaşı bağlandığını kaydetti.

30 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİNE DİKKAT

İşsiz kalan işçilerin işsizlik maaşı için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerektiğini işaret eden Kıvanç, başvuruların şahsen ya da elektronik ortamda yapılabildiğini belirtti. Vekâletname ile avukat veya bir başkası aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmediğini de vurguladı. Kıvanç, 30 günlük başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde resmi tatili izleyen ilk iş günü süre sona erdiğini aktardı.

30 günlük sürenin bitiminden sonra da başvuru yapılabildiğini belirten Kıvanç, ancak, mücbir sebep olmaksızın 30 günden daha sonra başvuru yapanların, başvuruda gecikilen süre kadar toplam hak sahipliği süresinde indirim yapıldığını kaydetti. Bununla ilgili bir örnek de veren Kıvanç; işçinin 300 günlük (10 ay) işsizlik ödeneği hakkı olduğunu varsaydığında, işçinin başvuruyu iş akdinin sona erdiği tarihten 45 gün sonra yapması halinde, 300 gün yerine 285 gün işsizlik maaşı alacağını aktardı.

İŞTE MÜCBİR SEBEPLER

Kıvanç, İŞKUR tarafından geçerli kabul edilen mücbir sebepleri ise şöyle sıraladı:

"- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı (olayın olduğu tarihten itibaren 7 gün) ya da doktor raporu ile kanıtlanmak kaydıyla kendisinin veya bu sayılanlardan birinin hastalık hali,

Yangın, yer sarsıntısı, sel baskını gibi doğal afetler,

Herhangi bir nedenle ulaşımın imkansız hale gelmesi,

Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,

Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,

Gözaltına alınma hali,

Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler,

Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlar,

Salgın hastalık nedeniyle karantina,

İşe iade dava kararlarının kesinleştiği tarihe (bu kapsamda işe başlatılanlar için işe başlatıldığı tarihe) kadar geçen dönem"

Kıvanç, bu sıralanan mücbir sebeplerle işçinin geç başvurması durumunda işsizlik maaşında kesinti yapılmadığını kaydetti. Başvuruların izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırıldığını işaret eden Kıvanç, maaşın da her ayın 5'inde işçinin hesabına yatırıldığını aktardı.

Öte yandan Kıvanç, işsizlik ödeneği verilen süre boyunca işçinin genel sağlık sigortası primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödendiğini, işsizlerin bu sayede ödenek aldıkları süre boyunca bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile birlikte sağlık hizmetinden yararlandığını kaydetti.