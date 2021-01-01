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Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.01.2021 14:20 | Son Güncelleme

Aralık ayı enflansyon oranı ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Binlerce memur ve emeklinin maaşlarının belli olacağı 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne kadar olacak araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde yani Ocak-Temmuz aylarında geçerli olacak maaşlar belli olacak. Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir araştırılırken, TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre Aralık 2020 enflasyon oranı kaç olacağı merak ediliyor. Binlerce emekli ve memurların beklediği enflasyon oranı için, ekonomistler enflasyon beklenti anketi yaptı. 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur ve emeklilerin maaşının belirlenmesini sağlayacak olan Aralık enflasyon oranı 2020 kaç oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu süreçte 2020 Aralık enflasyon beklenti anketi yapan ekonomistlerin anket sonuçları açıklandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. Henüz TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklanmadı fakat, ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK, TEFE, TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı binlerce memur, emekli ve diğer kamu çalışanları tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranının bir an önce açıklanmasını bekliyor.

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