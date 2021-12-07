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Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık enflasyon oranı detayları...

07.12.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı Aralık enflasyon oranı için bekleyiş sürüyor. Vatandaşların takip ettiği enflasyon rakamları her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Kasım ayının rakamları 3 Aralık tarihinde açıklandı. Peki Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Aralık enflasyon oranı detayları...

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık enflasyon oranı detayları...

Vatandaşlar Aralık enflasyon oranı için bekleyişi sürdürüyor. Enflasyon rakamları her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında yüzde 3.51 oranında artış göstermişti. Peki Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %3.51 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise %21.31 oldu. 2021 Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan olurken, en çok olan karnabahar ise ucuzladı. 2021 Aralık enflasyon rakamları ise Ocak ayında belli olacak.

2021 Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

2021 KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI

Kasım ayı verilerine göre yıllık en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 senesi Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve % 0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 senesi Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, % 4,10 ile lokanta ve oteller oldu.

Kasım ayında, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında ise değişim yaşanmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise yükseliş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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