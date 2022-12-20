Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

2022 Aralık ayının sona ermesine sayılı günler kaldı. Bununla birlikte, kritik aralık ayı enflasyonu açıklaması merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacakları enflasyon farklı kesinleşecek. Peki Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? İşte detaylar...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki güne ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023'te TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret 6 bin 600 TL,

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret 7 bin 150 TL,

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret 8 bin 250 TL olacak.



