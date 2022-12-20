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Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

20.12.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanmasıyla asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli maaşları, sosyal yardım ödemelerinin tutarı değişecek. Peki Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? İşte detaylar...

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

2022 Aralık ayının sona ermesine sayılı günler kaldı. Bununla birlikte, kritik aralık ayı enflasyonu açıklaması merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacakları enflasyon farklı kesinleşecek. Peki Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? İşte detaylar...

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki güne ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 3 Ocak 2023'te TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK Aralık ayı enflasyonu kaç olacak? Tüm maaşları etkileyecek!

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse yeni asgari ücret 6 bin 600 TL,
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yeni asgari ücret 7 bin 150 TL,
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret 8 bin 250 TL olacak.

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