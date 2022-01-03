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Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? Enflasyon ne kadar oldu?

03.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler, milyonlarca kişinin maaşını doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2021'in 6 ayının enflasyon oranı da belli oldu. Peki aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? Enflasyon ne kadar oldu? İşte detaylar...

Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı mı? Enflasyon ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamı ne olacak? Enflasyon ne kadar oldu? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Enflasyon rakamları birçok memur, emekli ve işçinin cebine girecek maaşı etkiliyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89 oldu. İşte detaylar...

ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Enflasyon rakamları kasım ayında yüzde 21,31'di. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89 oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamı ne olacak? Enflasyon ne kadar oldu?

GEÇTİĞİMİZ AY ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre, en düşük artış yüzde 5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,33 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,96 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.


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Enflasyon
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