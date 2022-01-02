Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı son dakika olarak duyurulacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar netlik kazanacak. Aralık ayı verileri öncesinde yıllık enflasyonun yüzde 21.31 seviyesinde olduğu belirtildi. İşte merak edilenler...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak 2022 Pazartesi günü 10.00'da açıklayacak.

21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyonu için beklentileri en az yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 oldu. Buna göre yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankas tarafından yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

