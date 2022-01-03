Aralık ayı enflasyonu açıklandı! TEFE TÜFE'ye göre kira artış oranı ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla emekli ve memur zammı, enflasyon oranları, 6 aylık enflasyon, kira artış oranı gibi veriler şekillendi. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, aralık ayı enflasyonunda açıklanan kira bedelini öğrendi. İşte ocak 2022 kira artış oranı hesaplama...

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 yükseldi. Kira artış oranının yüzde 19,60 olduğu belirlendi.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örneğin mevcut kira bin TL ise yüzde 19,60'lık zam oranı ile ödenmesi gereken tutar 196 TL yükselerek bin 196 TL'ye çıkar.



