Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon rakamları ülke gündeminde yer alıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belli olacak ve maaşlara yüzde kaç oranında zam yapılacağı konusu netliğe kavuşacak. Peki Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Aralık ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Enflasyon rakamları her ay TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz kasım ayının enflasyon rakamları, aralık ayının 3'ünde açıklanmıştı. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.



