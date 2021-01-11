FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 09:01 | Son Güncelleme

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Nakdi Ücret Desteği'nin 8 Ocak 2021 Cuma hesaplara yatıığına dair açıklama geldi. Asgari ücret zammından sonra Nakdi Ücret Desteği zamlanıyor mu merak ediliyor. Peki Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı? İşte Nakdi Ücret Desteği'nin bitiş tarihi ve merak edilen zam detayı...

Aralık ayı Nakdi Ücret Desteği zammı 2021... Ocak'ta ücretsiz maaş izni ne kadar oldu? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

2021 Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek sorusu gündem oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aralık ayına ait ve Ocak 2021'de hesaplara yatan olan Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödeneceğine dair açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Nakdi Ücret Desteği bugün hesaplara yatmış olacak. Asgari ücret zammının ardından vatandaşlar 2021 Nakdi Ücret Desteği ne kadar olacak merak ediyor. 2021 Ücret Desteği artacak mı araştıran vatandaşlara, ücretsiz maaş izninin hesaplanırken günlük çalışma ücretine göre hesaplandığını belirtelim. Asgari ücret zammı ile birlikte günlük çalışma ücreti de artacağı için 2021 yılında ödenecek Nakdi Ücret Desteği ücretinin de artması öngörülüyor.

OCAK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?

Geçtiğimiz ayın Nakdi Ücret Desteği ödeme günü olarak 8-9 Aralık tarihi belirlenmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.
IBAN eksik olan ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT aracılığı ile yapılması duyurulmuştu. Peki Nakdi Ücret Desteği ne zaman biter? İşte güncellenen yeni tarihle Nakdi Ücret Desteğinin bitiş tarihi! Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir? İşte Nakdi Ücret Desteği'nin bitiş tarihi!

2021 NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ARTAR MI, NE KADAR OLUR?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte 2021 yılında verilmeye devam eden Nakdi Ücret Desteği de artar mı araştırılıyor. Ücretsiz maaş izni verilirken işçinin günlük ücreti üzerinden hesaplama yapılacağı için 2021 Nakdi Ücret Desteği ödemesinin de miktarının artması bekleniyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabında yaptığı açıklamada Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay daha uzatıldığını paylaştı. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de bu karar açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması sonrasında Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve kime verilir araştırılıyor.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesih edilmesi gerekir. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişiler Nakdi Ücret Desteği alır mı? araştıranlar için, Nakdi Ücret Desteği başvuru şartlarında Kısa Çalışma Ödeneği alanların Nakdi Ücret Desteği alamadığı bilgisi yer alıyor. İşte Nakdi Ücret Desteği başvuru koşulları

Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

  • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

  • SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

  • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

  • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

    • Şartlarının oluşması gerekmektedir.

    Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

    Nakdi Ücret Desteği için başvuru nereye yapılır araştıranlar için öncelikle aylık bildirimlerinin ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi gerekir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

    Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunur. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekir.

    5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

    Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

    Nakdi Ücret Desteği ne kadar veriliyor araştıran ücretsiz izne ayrılan kişiler ne zaman ve nerede Nakdi Ücret Desteği parasını alacağını öğrenmek istiyor. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 39,24 lira olarak belirtilmiş. Fakat bu ücret net ücret değil. Damga vergisinin de kesilmesi gerekir. Nakdi Ücret Desteği nasıl hesaplanıyor?

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

    Yukarıda belirttiğimiz gibi şartları sağlayan kişilere ücretsiz izin günleri için günlük olarak hesaplanan Nakdi Ücret Desteği veriliyordu. Bu kişilere verilen 39,24 liralık ücretten damga vergisi düşüldükten sonra ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar Nakdi Ücret Desteği verilir.

    Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ÖDENECEK?

    Nakdi Ücret Desteği başvurusu yapanlar, Nakdi Ücret Desteği nasıl ve nereden alınır merak ediyor. Nakdi Ücret Desteği bir ay içinde en fazla 30 gün olmak üzere veriliyor. Nakdi Ücret Desteği hak eden kişinin SGK ekranında belirtilen IBAN numarasına parası yatırılıyor. Eğer IBAN hesabı olmayan kişiler varsa bu kişiler Nakdi Ücret Desteği'ni PTT havalesi gibi farklı yollardan alabiliyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

    Nakdi Ücret Desteği ne zaman kesilir araştıranlar, farklı bir iş yerine başladıklarında ya da aynı dönemde başka bir yerde çalıştıklarında Nakdi Ücret Desteği'nin kesileceğini belirtelim. Ya da kişi SGK'da yaşlılık aylığı alıyorsa Nakdi Ücret Desteği kesilir.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALANLARIN GSS PRİMLERİ ÖDENİR Mİ?

    Nakdi Ücret Desteği alanların GSS primleri ödenir mi? 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenecektir.

    Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANANLAR SGK'YA NASIL BİLDİRECEK?

    Nakdi Ücret Desteği alan kişilerin bu durumu SGK'ya bildirmesi gerekir. Peki Nakdi Ücret Desteği alanlar SGK'ya nasıl bildirecek?

    Nakdi Ücret desteğinden yararlananlar, SGK’ya nasıl bildirilecek?
    Nakdi ücret desteğinden yararlananlar, SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden sigortalıya uygun olan belge türü üzerinden bildirilecektir.

    Nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29 pandemi ücretsiz izin ve diğer “olarak bildirilmesi gerekmektedir.

    15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği başvuruları nereye nasıl yapılır?
    15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.

    15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.

    2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?2021 AGİ tablosu... AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri değişti mi?
    Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?Asgari ücret zammı 2021... Asgari ücret artışı hangi ay maaşına, ne zaman yansıyacak? 2021 Asgari ücret net ne kadar oldu?


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
    2021 evde bakım maaşı ne kadar arttı?2021 evde bakım maaşı ne kadar arttı?
    2021 evde bakım maaşı arttı!2021 evde bakım maaşı arttı!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması
    Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
    Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
    Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
    Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
    Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
    Koronavirüs sonra talep patladı! Litresi 10 bin lira
    Altın sert düştü!
    Altın sert düştü!
    Dev bankaya dev ceza!
    Dev bankaya dev ceza!
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
    Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
    Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
    Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
    Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
    Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!
    Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!
    2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
    2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
    Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu
    Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    KİT (sözleşmeli personel) maaş zammı 2021... KİT'lerde sözleşmeli çalışanların maaş artışı ne kadar oldu? KİT personeli güncel maaş listesi!
    Sözleşmeli personel maaşları belli oldu!
    Subay maaşı zam tablosu 2021... Astsubay zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük subay maaşları kaç para oldu?
    Subay maaşları da arttı!
    Uzman erbaş maaşı zam tablosu 2021... Uzman erbaş zammı ne kadar oldu? 2021 en yüksek ve en düşük uzman erbaş maaşları kaç para oldu?
    Uzman erbaş maaşları ne kadar oldu?
    Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
    Vergi yapılandırma süresi uzatıldı
    Uzman çavuş maaşı zam tablosu 2021... Uzman çavuş zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük uzman çavuş maaşları kaç para oldu?
    Uzman çavuş maaşları da arttı!
    Bekçi maaşı zam tablosu 2021... Bekçi zammı ne kadar oldu? 2021 en yüksek ve en düşük bekçi maaşları kaç para oldu?
    Bekçi zammı ne kadar oldu?

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.