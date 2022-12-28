Aralık enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 enflasyon beklentisi nedir? Memur ve emekli maaşlarını etkileyecek

Kullanıcılar '2022 enflasyon oranı beklentisi ya da enflasyon oranları ne zaman açıklanır?' gibi konuları merak etmeye başladı. 2022 Aralık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak.Yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Üreticiden tüketiciye her kesimi ilgilendiren enflasyon oranları birçok şeyi etkiliyor. Peki Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, emekli ve memur maaşlarına yansıması nasıl olacak? İşte detaylar....

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK'ten gelen açıklamaya göre 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 Ocak günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantı sonrası enflasyon oranları kamuoyu ile paylaşılacak. Hesaplamaların yapılabilmesi için Aralık ayının bitmesi gerekiyor. Milyonlarca insanın yakından ilgilendiği enflasyon rakamları her alanı etkiliyor.

Merkez Bankası anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ETKİSİ

Yeni yıla sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan biri de emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği. Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Bu zam oranı açıklanan enflasyon oranı ve farkına göre belirleniyor. Maaş zam oranları Temmuz ve Ocak aylarında belli oluyor. 3 Ocak'ta TÜİK'ten gelecek açıklamayla memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarları da netleşmiş olacak.

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşları ile SGK ve Bağkur emeklilerinin alacağı emekli maaşı zammı belli olacak.

