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Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman belli olur?

29.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların gözleri aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek ve maaşlara yapılacak zamlar bu enflasyon oranı ile netliğe kavuşacak. Aralık ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman belli olur?

Aralık ayı enflasyonu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve bu oran ile memur, emekli zammı gibi birçok kritik gelişme etkilenecek. Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor. İşte detaylar...

Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman belli olur?

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2021 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Veriler saat 10.00'da açıklanacak. Bunun ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı belli olacak. Verilerin netleşmesi için aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih ve TÜİK ölçümlerinin tamamlanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankas tarafından yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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