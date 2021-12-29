Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık enflasyonu ne zaman belli olur?

Aralık ayı enflasyonu TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyonu 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve bu oran ile memur, emekli zammı gibi birçok kritik gelişme etkilenecek. Aralık verileri öncesinde yıllık enflasyon yüzde 21.31 seviyesinde yer alıyor. İşte detaylar...

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2021 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak. Veriler saat 10.00'da açıklanacak. Bunun ardından memurlar ile emeklilerin alacakları enflasyon farkı belli olacak. Verilerin netleşmesi için aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih ve TÜİK ölçümlerinin tamamlanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankas tarafından yapılan açıklamada "Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.



